Le Néerlandais Mathieu van der Poel sacré pour la 3e fois

(Belga) Après 2015 et 2019, le Néerlandais Mathieu van der Poel a remporté une troisième fois de sa carrière le titre de champion du monde de cyclocross dimanche à Dübendorf en Suisse. Grandissime favori, van der Poel n'a pas manqué son rendez-vous, survolant la course dès les premiers coups de pédale pour conserver son maillot arc-en-ciel avec une insolente aisance. Les Belges, très loin derrière, ont même dû céder la médaille d'argent conquise par le jeune Britannique Tom Pidcock. Toon Aerts a pris la 3e place sur le podium.

Sur un parcours balayé par le vent et rendu bien plus boueux que la veille par les pluies, Mathieu van der Poel, 25 ans, a d'emblée pris les commandes de la course poursuivi par cinq Belges - Toon Aerts, Eli Iserbyt, Michael Vanthournout, Tim Merlier et Wout van Aert - ne résumant même pas ce Mondial à une course poursuite de la Belgique derrière le Néerlandais, car le jeune Britannique Tom Pidcock est venu alourdir la défaite des Belges venant s'intercaler après un quart d'heure. La course poursuite n'aura duré que quelques mètres, les Belges abdiquant très vite. Dès le premier tour en effet, le rythme de van der Poel avait déjà fait le vide. Seul Toon Aerts, l'unique à avoir battu le Néerlandais à la régulière (à Renaix), était parvenu plus ou moins à suivre. Les Belges voulaient rester le plus longtemps possible pour pousser van der Poel à la faute. Cela n'aura jamais été le cas, le Néerlandais survolant outrageusement les débats. Le championnat était joué après un premier tour long de 3,25 kilomètres. Toon Aerts passait à 12 secondes. Les Belges, résignés, pensaient déjà à la 2e place passant à 48 secondes à l'issue du deuxième tour. A la mi-course, Tom Pidcock, champion du monde Espoirs l'an dernier, passait à l'offensive dans le groupe de chasse et filait, à 20 ans, vers un titre de vice-champion du monde pour son premier mondial chez les seniors. Toon Aerts, 26 ans, a pris la 3e place sur le podium. Wout van Aert, triple champion du monde sortant, a terminé 4e. Mathieu van der Poel remporte une 24e victoire en 25 courses cet hiver. L'édition 2021 aura lieu à Ostende les 30 et 31 janvier prochain. (Belga)