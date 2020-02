Sergio Higuita est champion de Colombie de cyclisme devant Egan Bernal et Daniel Martinez

(Belga) Sergio Higuita a remporté la course en ligne du championnat national de Colombie de cyclisme. Dimanche après 217 kilomètres et douze tours d'un circuit local autour de Tunja, le pensionnaire de l'équipe EF Pro Cycling s'est imposé en solitaire. Malgré une chute, Egan Bernal (Ineos) a terminé deuxième. Daniel Martinez (EF Pro Cycling), déjà vainqueur du contre-la-montre jeudi, complète le top-3. Nairo Quintana (Arkéa Samsic) a terminé 4e, Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) 5e.

Higuita, 22 ans, décroche la deuxième victoire de sa jeune et prometteuse carrière. Il avait déjà fait étalage de son talent sur les routes du dernier Tour d'Espagne, remportant une 18e étape montagneuse devant le futur vainqueur final Primoz Roglic. La course a été marquée par les chutes de deux coureurs de l'équipe Ineos, favoris à la victoire finale. Egan Bernal, vainqueur du dernier Tour de France, est tombé à vive allure dans une descente à plus de 40 kilomètres de l'arrivée. Sergio Higuita et Ivan Sosa se sont ensuite isolés en tête de course. Alors que les deux fuyards comptaient pas moins de 30 secondes sur le reste du peloton à près de 20 km de la ligne, Sosa a lui aussi goûté au bitume colombien dans un virage serré sur la droite. Seul en tête, Higuita, grimpeur de 1m66, a su résister au retour du groupe des poursuivants afin de s'offrir son premier titre national. Il succède à Oscar Quiroz au palmarès de ces 'Nacionales'. Jeudi, Daniel Martinez a remporté le contre-la-montre devant Quintana et Bernal.