Malines privé de son gardien jusqu'à la fin de la saison

Le gardien de but du FC Malines Yannick Toelen ne jouera plus cette saison. Les examens à l'hôpital ont confirmé ce que le staff médical du club de Jupiler Pro League craignait. Les ligaments croisés antérieurs du genou sont rompus. Il devra être opéré prochainement, puis ensuite entreprendre une rééducation d'une durée estimée entre 6 et 8 mois, annonce lundi son club.

Toelen, 29 ans, s'est blessé dès la 1e minute du match contre La Gantoise samedi et a été remplacé à la 5e minute par Bram Castro. Malines s'est incliné 0-3. Malines est 8e du classement du championnat avec 34 points en 23 matchs. Thoelen, arrivé cet été de La Gantoise, a joué 22 matchs cette saison avec le KVM et réussi 4 clean-sheets.