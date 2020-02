Le consultant français Christophe Dugarry se paie les Diables Rouges: "Les Belges aiment bien se la jouer cool" (vidéo)

Christian Kabasele était l'invité d'une émission française lundi soir. Le Diable Rouge a, bien entendu, été interrogé sur la Coupe du monde 2018 en Russie. L'occasion pour le consultant et champion du monde 98 Christophe Dugarry de tacler cette équipe belge...

Après Roberto Martinez dimanche à Téléfoot, le Diable Rouge Christian Kabasele était l'invité de RMC Sport pour son émission Le Vestiaire lundi soir. Le défenseur de Watford répondait aux questions et au... chambrage de Emmanuel Petit, Frank Leboeuf et surtout Christophe Dugarry.

Ce dernier n'a pas hésité a allumé les Diables Rouges, Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Thomas Meunier, sur leur soi-disant cool-attitude. "Les Belges aiment bien la jouer 'à la cool': Kevin De Bruyne dit qu'il ne connait pas Kylian Mbappé, Eden Hazard n'aime pas s'entraîner, Thomas Meunier est artiste... Ils aiment bien se la jouer plus cools que les mecs cools à côté. Ils font les mecs un peu détachés. Ce n'est de l'arrogance... que nous avons nous Français, je suis d'accord. Mais bon... Le problème, est-ce que ce n'est pas qu'ils s'en fichent? Je prends la question dans l'autre sens: est-ce que vous n'êtes peut-être pas assez dedans, concernés ou méchants? Est-ce que vous n'êtes pas trop cools finalement?", a demandé le champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000.

"Je peux vous inviter à une séance d'entraînement en sélection, vous allez voir que nous avons les crocs", lui a répondu Kabasele.

L'ancien joueur de Bordeaux, de l'AC Milan AC, du FC Barcelone ou encore de l'OM a alors conclu la séquence avec une petite pique: "Il le faut car si vous ne gagnez rien avec cette génération-là, il y aura beaucoup de regrets et ce sera difficile pour la Belgique de s'en remettre. Ce sera dur si vous ne gagnez rien avec les joueurs que vous avez".



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Leboeuf a aussi voulu poser une question au Belge, ancien joueur de Genk: "Comment vous percevez l'Equipe de France, de Belgique?".

"Vu de Belgique, que ce soit pour l'opinion publique ou la presse, je ne vais pas mentir, pour eux, ce n'était pas juste que la France gagne le match", a répondu franchement Kabasele. "Les joueurs avaient le 'seum'... La rivalité France-Belgique s'est amplifiée avec la Coupe du monde. Bien sûr, c'est encore difficile car l'équipe était très talentueuse et si la Belgique avait soulevé le trophée à la fin, ça aurait été un très beau champion du monde.