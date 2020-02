L1: Rennes perd à Lille, la course au podium relancée

Le Stade rennais s'est incliné (1-0) à Lille mardi lors de la 23e journée de L1 et a relancé bien involontairement la course au podium: voici le Losc à seulement trois points des Bretons, troisièmes.

Quatre jours après un succès renversant dans le derby face à Nantes (3-2), Rennes, qui restait sur trois victoires et un nul à l'extérieur, a vu sa série s'interrompre au plus mauvais moment, sur la pelouse d'un concurrent direct.

Le Losc l'a emporté grâce à un but de Loïc Rémy en tout début de rencontre (4e) et enchaîné après son succès à l'arraché à Strasbourg samedi (2-1).

Les joueurs de Julien Stéphan conservent leur troisième place avec 40 points, mais ont manqué l'occasion de mettre la pression sur Marseille, qui les devance de trois longueurs et pourrait s'échapper en cas de succès mercredi à Saint-Etienne.

"On a perdu logiquement sur l'ensemble du match même si on n'a pas à rougir de notre seconde période (..) On a un effectif jeune et on sait qu'on devra batailler. Il ne faut surtout pas paniquer parce qu'on a perdu un match et qu'on était un peu moins bien", a souligné le technicien breton.

Rennes s'est fait surprendre d'entrée: Jonathan Ikoné a intercepté une passe de Raphinha et a lancé Rémy, qui a contrôlé avant de déclencher une frappe puissante qui est rentrée avec l'aide du poteau droit d'Edouard Mendy (1-0, 4e).

Après une belle percée, l'ancien capitaine rennais Benjamin André a ensuite trop écrasé sa frappe pour inquiéter Mendy (16e).

La première tentative bretonne est intervenue peu après, sur une frappe lointaine de Raphinha captée par Mike Maignan (21e).

- Raphinha sort blessé -

Le gardien lillois a ensuite détourné de justesse un centre fuyant de Flavien Tait devant le Brésilien (28e), qui a dû laisser sa place à Romain Del Castillo quelques minutes plus tard en raison de douleurs lombaires, a expliqué son entraîneur après la rencontre (34e).

Juste avant la mi-temps, Mendy a sauvé le Stade rennais en repoussant un tir à bout portant du buteur nordiste Victor Osimhen, servi d'une talonnade par Ikoné (43e).

Dès la reprise, Rennes s'est fait peur avec deux nouvelles occasions franches pour Osimhen, qui a dévissé son tir (48e) et Jonathan Bamba, dont le tir a été freiné avant d'être capté par Mendy (50e).

Mais, petit à petit, les hommes de Julien Stéphan se sont réveillés et ont commencé à se montrer dangereux. Ainsi, sur un corner magnifiquement tiré par Benjamin Bourigeaud au second poteau, Damien Da Silva a remis dans l'axe et Gabriel a dû dégager en catastrophe devant Joris Gnagnon (65e).

Puis après un centre en retrait de Faitout Mouassa capté en deux temps par Maignan (68e), Tait fut à deux doigts d'égaliser sur une frappe enroulée venue lécher le poteau gauche lillois (70e).

Le gardien international du Losc s'est ensuite montré vigilant pour détourner une frappe lointaine de Bourigeaud (84e).

Entre-temps, Bamba avait fait une frayeur à Mendy d'une reprise acrobatique qui est venue mourir juste au-dessus de la barre transversale (72e).

Rennes devra réagir samedi lors d'un derby breton face à Brest, sous peine de voir fondre sur lui tous ses poursuivants.