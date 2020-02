WRC - Le Rallye de Suède reçoit le feu vert avec un profil quelque peu adapté

(Belga) Le Rallye de Suède va pouvoir se dérouler du 13 au 16 février comme prévu. La deuxième épreuve du championnat du monde des rallyes WRC a reçu le feu vert de la FIA, la fédération internationale après avoir inspecté le parcours. Celui-ci sera quelque peu adapté.

"Dans des températures inhabituellement chaudes de la région de Värmland en Suède et de l'autre côté de la frontière en Norvège, Timo Rautiainen, le délégué sportif de la FIA, a inspecté les spéciales pour vérifier les conditions de la seule manche 100 % hivernale du calendrier. Son rapport a été partagé ce mardi et les organisateurs du Rallye de Suède, la FIA, WRC Promoter et les constructeurs engagés ont approuvé sa nouvelle proposition d'itinéraire", explique le communiqué de la FIA. "Comme prévu initialement, le rallye se disputera sur quatre journées avec un parcours à peaufiner par les organisateurs. Celui-ci comprendra environ 180 kilomètres de spéciales spectaculaires et la totalité des points seront attribués au championnat. Le rallye s'ouvrira jeudi soir avec la traditionnelle et populaire cérémonie de départ sur l'hippodrome de Karlstad. Vendredi, la boucle matinale effectuera une excursion en Norvège avec Hof-Finnskog et Finnskogen avant de retrouver Nyckelvattnet en Suède. La journée sera complétée par la super-spéciale de Torsby, dont l'arrivée est située à l'entrée du parc d'assistance. Le samedi suivra un parcours identique et deux passages dans Likenas composeront l'étape dominicale. La répétition de Likenas fera office de Wolf Power Stage". Thierry Neuville (Hyundai) est en tête au championnat du monde après sa victoire au Rallye de Monte Carlo il y a une semaine. Il avait remporté le Rallye de Suède en 2018, terminant 3e l'an dernier. Ce Rallye avait été annulé en 1990 en raison des conditions météos et là aussi un temps trop doux. (Belga)