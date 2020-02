Voici (peut-être) le successeur de Johan Walem à la tête des Espoirs belges

Johan Walem a pris la décision il y a dix jours de quitter son poste pour devenir sélectionneur de Chypre. La priorité de la Fédération belge de football (RBFA) est donc de lui trouver un successeur pour diriger les Espoirs.

D'après les informations du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, l'Union belge aurait jeté son dévolu sur Jacky Mathijssen, l'actuel entraîneur des U19 belges.

Ancien joueur de Winterslag (1982-1985), du Sporting Charleroi (1985-1990), Genk (1990-1993), Lommel (1993-2000) et Saint-Trond (2000-2001), Mathijssen a débuté sa carrière d'entraîneur à Saint-Trond (2001-2004) avant de poursuivre à Charleroi (2004-2007 et 2010), au Club Bruges (2007-2009), à Lokeren (2009-2010), au Beerschot (2010-2013), à OH Louvain (2014-2015), Westerlo (2016-2017) et Larissa (2017).