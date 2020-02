Simon Mignolet "content" d'atteindre la finale avec Bruges: "On veut faire le doublé" (vidéo)

Le Club Bruges s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique en allant s'imposer (1-2) à Zulte-Waregem mercredi. A l'aller les deux équipes s'étaient quittées sur un partage (1-1). Brandon Mechele (53e, 0-1) et Charles De Ketelaere (86e, 1-2) ont inscrit les buts brugeois tandis que Dimitri Oberlin (77e, 1-1) avait redonné l'espoir aux Waregemois.

"On savait que ce serait un match difficile avec le résultat du match aller (1-1)", a expliqué Simon Mignolet au micro de notre journaliste à l'issue de la rencontre. "Zulte Waregem est une très bonne équipe, ils l'ont montré aujourd'hui. C'était un match avec beaucoup de duels, beaucoup d'occasions, avec des supporters en forme de chaque côté. C'était un très bon match pour le football belge. On est content pour la finale mais pour la même occasion, c'était Zulte qui passait car ils ont bien joué aussi. On va voir qui va gagner demain (entre Courtrai et l'Antwerp, ndlr). On veut faire le doublé. Il reste encore un dernier pas. Et après on verra pour le championnat".