Croky Cup - Le Club Bruges s'impose 1-2 à Zulte-Waregem et va en finale

(Belga) Le Club Bruges s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique de football en allant s'imposer 1-2 à Zulte-Waregem mercredi. A l'aller les deux équipes s'étaient quittées sur un partage (1-1). Brandon Mechele (53e, 0-1) et Charles De Ketelaere (86e, 1-2) ont inscrit les buts brugeois et Dimitri Oberlin (77e, 1-1) a redonné l'espoir aux Waregemois. Ce jeudi, Courtrai et l'Antwerp, qui avaient aussi partagé 1-1, tenteront de décrocher le second ticket pour le Stade Roi Baudouin.

Francky Dury n'a pas reconduit l'équipe qui a déroulé face à Waasland-Beveren dimanche (5-0). Le coach de Zulte, qui ne pouvait aligner Jelle Vossen, a récupéré Ibrahima Seck et a préféré Sandy Walsh à Marvin Baudry dans l'axe de la défense. Philippe Clement n'a changé qu'un seul élément par rapport à l'Antwerp: De Ketelaere a cédé sa place au Tchèque Michael Krmencik dont c'était la première titularisation. Servi par Saido Berahino, Gianni Bruno a alerté Simon Mignolet (1e). Le Club Bruges a réagi par Krépin Diatta: le Sénégalais a déboulé sur le flanc droit avant de céder le ballon à Hans Vanaken, qui a croqué sa reprise (3e). Par la suite, Bruno a continué à être une nuisance pour la défense de Bruges. L'attaquant a d'abord mis Simon Deli sous pression (14e) avant d'isoler Cyle Larin, qui a tiré sur Mignolet (18e). Les Blauw & Zwart ont répliqué par un tir de Krmencik sorti des pieds par Sammy Bossut (15e) et un envoi moins puissant d'Emmanuel Dennis (16e). Les deux équipes ont continué à rendre le spectacle agréable mais n'ont pas trouvé le chemin du but. Pourtant, il s'en est fallu de peu quand Diatta a servi Ruud Vormer devant le but. Le Néerlandais a pris Bossut à contre-pied mais Walsh a sorti le ballon de la tête à même la ligne (45e+1). La seconde période a débuté sur le même schéma avec un ballon sur le poteau de Larin (49e). Mais sur un service de la gauche d'Eder Balanta, Krmencik a pris le ballon de la tête et grâce à un rebond sur le sol, l'a envoyé dans l'angle opposé mais c'est Mechele qui l'a poussé à l'intérieur de la poitrine (53e, 0-1). Sur le coup, Dury a sorti Berahino pour Oberlin (61e). Un choix judicieux puisqu'après avoir loupé la troisième grosse occasion des visités (69e), le Suisse a prolongé d'un joli geste technique un service d'Abdoulaye Sissako (77e, 1-1). Côté brugeois aussi, le changement s'est révélé positif: monté au jeu à la place de Krmencik (72e), De Ketelaere a redonné définitivement l'avance aux visiteurs (86e, 1-2). (Belga)