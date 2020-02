Tournoi de qualification olympique - Les Belgian Cats battues 61-56 par le Canada dans leur premier match au TQO d'Ostende

(Belga) La Belgique s'est inclinée 61-56 face au Canada dans son premier match du tournoi de qualification olympique de basket féminin pour les JO de Tokyo, jeudi soir au Versluys Dôme d'Ostende

Plus tôt dans soirée, le premier match avait vu la nette victoire du Japon sur la Suède 75 à 54. Samedi, la Belgique doit affronter le Japon (18h05) alors que le Canada défiera la Suède (20h35). Dimanche, la dernière journée propose un duel entre les Belgian Cats et la Suède (15h00) et un dernier match entre le Japon et le Canada (18h05). Les deux premiers du groupe sont qualifiés pour les JO de Tokyo, sauf si le Japon y figure, le 3e décroche alors aussi son ticket olympique. (Belga)