Julien De Sart est "déçu": "Ne pas aller en finale ce soir, c'est un peu une injustice" (vidéo)

L'Antwerp a décroché son ticket pour la finale de Coupe de Belgique jeudi soir en battant Courtrai (0-1) en demi-finale retour. Les Anversois, buteurs sur penalty grâce à Lior Refaelov (37e), affronteront le Club de Bruges le 22 mars prochain au Stade Roi Baudouin pour ce qui sera leur première finale depuis 1992.

"Je suis très déçu", a déclaré Julien De Sart après la rencontre de Croky Cup entre Courtrai et l'Antwerp jeudi soir. "Je ne pense pas que ce soit la meilleure équipe qui va en finale. On doit marquer 1, 2, 3 buts au vu de nos occasions. On est déçu parce qu'on a tout donné. On méritait d'aller en finale et ça fait mal. Ce qu'il a manqué? La réussite. Toutes les circonstances étaient réunies pour qu'Anvers passe. Ils ont une demi-occasion, un penalty, ils le mettent au fond... C'est le foot. Sur les deux matches, vraiment, on a tenu tête à l'Antwerp. On était la meilleure équipe sur les deux matches. Ne pas aller en finale ce soir, c'est un peu une injustice. Mon frère Alexis en finale? C'est la seule note positive pour moi ce soir. Je serais bien sûr en tribunes pour l'encourager. C'est la seule chose qui peut me faire sourire ce soir...".