Alexis De Sart en finale avec l'Antwerp: "Il y a une petite part de moi qui est triste pour mon frère" (vidéo)

L'Antwerp a décroché son ticket pour la finale de Coupe de Belgique jeudi soir en battant Courtrai (0-1) en demi-finale retour. Les Anversois, buteurs sur penalty grâce à Lior Refaelov (37e), affronteront le Club de Bruges le 22 mars prochain au Stade Roi Baudouin pour ce qui sera leur première finale depuis 1992.

"C'est fantastique pour le club et les supporters", a déclaré Alexis De Sart après la rencontre de Croky Cup entre Courtrai et l'Antwerp jeudi soir. "C'était un des objectifs de la saison. Ca a été deux vrais matches de Coupe. Ca partait dans tous les sens. Mais au goal-average, on est là. On est supérieur à eux à ce niveau-là, c'est le plus important pour nous. Mon frère Julien? Il y a une petite part de moi qui est triste pour mon frère. On savait qu'un des deux seulement pouvait aller en finale. Mais on est tous les deux contents l'un pour l'autre quand un de des réussit. Donc ils nous supportera à fond contre Bruges en finale".