Steven Defour: "Avec un trophée, on peut continuer à faire grandir le club" (vidéo)

L'Antwerp a décroché son ticket pour la finale de Coupe de Belgique jeudi soir en battant Courtrai (0-1) en demi-finale retour. Les Anversois, buteurs sur penalty grâce à Lior Refaelov (37e), affronteront le Club de Bruges le 22 mars prochain au Stade Roi Baudouin pour ce qui sera leur première finale depuis 1992.

"C'était un vrai match de Coupe. Il y avait tout dedans", a déclaré Steven Defour après la rencontre de Croky Cup entre Courtrai et l'Antwerp jeudi soir. "On a joué un match très adulte (...) Ce sera une affiche très spéciale entre deux bons clubs qui font une bonne année en championnat et avec deux grands groupes de supporters. Chaque année, on continue à grandir comme club. Avec un trophée, on peut continuer à le faire".