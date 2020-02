NBA: Westbrook et Antetokounmpo affolent les statistiques

Russell Westbrook sans pitié pour les Lakers de LeBron James, le récital de Giannis Antetokounmpo face à Philadelphie ou encore le culot de Zion Williamson à Chicago, les cadors de la NBA, confirmés ou en devenir, se sont régalés jeudi.

. Westbrook donne une leçon aux Lakers

Les Rockets ont de la ressource. Quand James Harden est dans un mauvais soir (14 points), l'entraîneur de Houston Mike D'Antoni peut compter sur Russell Westbrook. Le N.0 des Rockets a écoeuré les Lakers au Staples Center en 4e période et a fini la rencontre, remportée 121 à 111, avec 41 points alors qu'il avait manqué le match précédent de son équipe à cause d'une blessure à une main.

Westbrook a dépassé durant ce match le barre symbolique des 20.000 points inscrits depuis ses débuts en NBA. Mieux, il est devenu le troisième joueur de l'histoire après Oscar Robertson et LeBron James à avoir dépassé les 20.000 points marqués, les 7.000 passess décisives et 6.000 rebonds.

Mais c'est une autre légende de la NBA qui a inspiré Westbrook, Kobe Bryant, disparu dans l'accident de son hélicoptère fin janvier.

"Kobe était un mentor, un ami, un frère et chaque fois que je vais venir dans cette salle, je jouerai clairement pour lui", a prévenu Westbrook, qui est né et a grandi à Long Beach, dans la proche banlieue de Los Angeles.

Pour son premier match sous son nouveau maillot après le "mega-deal" impliquant douze joueurs et quatre équipes, Robert Covington a crucifié les Lakers dans le "money time" avec deux paniers à trois points.

Si Houston a aligné une quatrième victoire de suite, synonyme de 4e place (33 v-18 d), les Lakers n'arrivent plus à enchaîner les succès. Les Californiens ont perdu trois de leurs cinq derniers matches, mais restent leaders de la conférence Ouest (38 v-12 d).

Anthony Davis a marqué 32 points et capté 13 rebonds, tandis que "King James" a été limité à 18 points, mais a distillé 15 passes décisives.

. Milwaukee tourmente Philadelphie

Rien ne va plus pour les Sixers qui s'éloignent doucement mais sûrement des premières places de la conférence Est.

Ils ont concédé une quatrième défaite de suite à Milwaukee (112-101) pour glisser à la 6e place (31 v-21 d) et ont une nouvelle fois montré qu'ils voyageaient très mal (9 v-19 d).

"On manque de solidité mentale", a constaté, amer, leur entraîneur Brett Brown.

Il faut aussi dire qu'ils sont tombés sur Giannis Antetokounmpo, survolté et désireux de faire oublier l'affront de Noël quand Philadelphie avait humilié ses Bucks 121 à 109. Le MVP en titre a marqué 36 points et capté 20 rebonds, soit son cinquième match de suite où il dépasse les 30 points et 15 rebonds, une première en NBA depuis 1985.

"Nous sommes la meilleure équipe de NBA, nous avons le meilleur bilan (44 v-7 d, NDLR) du Championnat", a lancé le phénomène grec.

. Zion inspiré par Jordan

Pour son premier match à Chicago, dans la salle où Michael Jordan a conquis six titres NBA, Zion Williamson n'a pas été intimidé.

Le nouveau prodige de la NBA a conduit, avec ses 21 points, La Nouvelle-Orléans à une belle victoire face aux Bulls (125-119). Il était pourtant diminué par une blessure à un pied, mais cela ne l'a pas empêché de finir la rencontre avec un impressionnant 9 sur 11 au tir et d'assommer les Bulls en troisième période en marquant neuf points.

La Nouvelle-Orléans, dopée par le retour de blessure de Williamson qui a manqué les trois premiers mois de la saison, peut encore croire aux play-offs: les Pélicans sont 11e (21 v-31 d).

. Les "Frenchies"

Le duel entre Frank Ntilikina et Evan Fournier a tourné à l'avantage du plus âgé: Fournier a marqué 16 points, contre deux seulement au meneur des Knicks, limité à 14 minutes de jeu. Mais ce sont les Knicks qui se sont imposés 105 à 103 face à Orlando et qui ont enchaîné une troisième victoire de suite.

Orlando est 8e (22 v-30 d), tandis que les Knicks qui ont limogé leur président et traversent une énième crise en coulisses, restent coincés en bas de classement (13e, 16 v-36 d).

Les résultats NBA après les matches disputés jeudi:

LA Lakers - Houston 111 - 121

New York - Orlando 105 - 103

Portland - San Antonio 125 - 117

Chicago - La Nouvelle-Orléans 119 - 125

Milwaukee - Philadelphie 112 - 101