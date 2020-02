L'agent de Jan Vertonghen met les choses au clair: "Il veut encore et toujours faire de grandes choses avec Tottenham"

C'était une image triste à voir: l'énorme déception de Jan Vertonghen après son remplacement en cours de match mercredi en FA Cup. Alors que son contrat du côté de Tottenham se termine en juin, la plupart des observateurs y ont vu une rupture entre le Diable Rouge et le club où il évolue depuis 8 années.

Il n'en est rien pour son agent, Tom De Mul: "Il va mieux à présent", a confié l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam et de Séville au quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws. "Sa réaction n'avait rien à voir avec son futur. Il était simplement déçu d'être remplacé. Triste à propos de sa performance et celle de l'équipe durant la première heure de jeu".

Pas question de rupture avec les Spurs donc. "Jan veut encore et toujours faire de grandes choses avec Tottenham. Il veut se qualifier pour l'Europa League ou la Ligue des champions et remporter la FA Cup. Il a 32 ans, mais toujours aussi ambitieux. Il est concentré. Il a tellement d'objectifs encore. L'Euro est un objectif important aussi. C'est ce que j'admire le plus chez Jan. Il veut jouer au haut niveau le plus longtemps possible. Il a toujours autant faim Jan est toujours aussi heureux chez les Spurs et à Londres. Il y a beaucoup de respect pour Tottenham, comme il y a beaucoup de respect du club envers nous. C'est logique après huit saisons. Il y a une connexion".

Cependant, il n'y a pas de discussions au sujet d'une prolongation de contrat. "Nous n'avons pas encore trouvé d'accord, mais on n'écarte rien. Il y a aussi de l'intérêt pour lui en tant que joueur libre, mais Tottenham est une option très intéressante pour nous. La porte est toujours ouverte".