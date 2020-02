Anderlecht: les maillots floqués au nom de Robbie Rensenbrink ont rapporté gros

Les maillots avec lesquels Anderlecht a joué contre Mouscron dimanche soir (1-0), lors de la 24e journée de la Jupiler Pro League, marqués du nom de la légende du club récemment disparu Robbie Rensenbrink ont rapporté 16.907 euros aux enchères, a annoncé le club vendredi.

Les recettes seront versées au projet de la FEFA à Bruxelles. "Un grand merci et beaucoup de gratitude à la famille Rensenbrink, au RSC Anderlecht et à son staff pour cette contribution. Au-delà de la reconnaissance accordée à notre travail, cet apport va permettre de renforcer notre investissement auprès des jeunes et de développer de nouveaux projets, toujours dans l'intérêt d'Anderlecht, Bruxelles et sa jeunesse", a déclaré Julien Cuxac, coordinateur du FEFA.

Le maillot le plus convoité fut celui de Vincent Kompany, avec 6.000 €.



© Belgaimage