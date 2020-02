Des playoffs avant les Playoffs I: le rythme s'accélère pour ces 5 équipes de Jupiler Pro League

La 25e journée de la Jupiler Pro League pourrait bien constituer un tournant dans la course aux Playoffs I. Avec La Gantoise/Anderlecht, Charleroi/Zulte Waregem, Standard/Club Bruges et Antwerp/Genk au programme, c'est en effet le départ d'une série de matches couperets pour ces équipes dont l'objectif est d'accrocher le Top 6.

La 25e journée de la Jupiler Pro League propose à partir de ce vendredi soir de belles affiches avec, en effet, La Gantoise/Anderlecht (20h30), Charleroi/Zulte Waregem (samedi 18h00), Standard/Club Bruges (dimanche 14h30) et Antwerp/Genk (dimanche 18h00).

Avec cette journée de championnat, qui pourrait d'ailleurs constituer un tournant dans la course aux Playoffs I, on entre dans une série de matches couperets pour certaines équipes. Des Playoffs avant les Playoffs où Charleroi (5e, 41 points), Genk (6e, 37 pts), Zulte Waregem (7e, 34 pts), Malines (8e, 34 pts) et Anderlecht (9e, 33 pts) s'affrontent les uns après les autres.

Zulte Waregem, Malines et Anderlecht ont un calendrier un poil plus favorable. Et encore, est-on tenté de dire, au vu de leurs performances de ces dernières semaines...

Bref, le calendrier de cette fin de JPL pourrait rapprocher ces clubs du précieux sésame ou à l'inverse réduire pratiquement à néant certains espoirs.

Charleroi:

Samedi 8/02 - Journée 25: Charleroi - Zulte Waregem

Mardi 11/02 - Journée 23: Charleroi - Malines

Dimanche 16/02 Journée 26: Antwerp - Charleroi

Dimanche 23/02 - Journée 27: FC Bruges - Charleroi

Dimanche 1/03 - Journée 28: Charleroi - Standard

Samedi 7/03 - Journée 29: La Gantoise - Charleroi

Dimanche 15/03 - Journée 30: Charleroi - Courtrai

Genk:

Dimanche 9/02 - Journée 25: Antwerp - Genk

Dimanche 16/02 - Journée 26: Genk - Standard

Vendredi 21/02 - Journée 27: Courtrai - Genk

Dimanche 1/03 - Journée 28: Genk - FC Bruges

Samedi 7/03 - Journée 29: Ostende - Genk

Dimanche 15/03 - Journée 30: Genk - Malines

Zulte Waregem:

Samedi 8/02 - Journée 25: Charleroi - Zulte Waregem

Dimanche 16/02 - Journée 26: Zulte Waregem - Mouscron

Samedi 22/02 - Journée 27: Ostende - Zulte Waregem

Samedi 29/02 - Journée 28: Zulte Waregem - Courtrai

Samedi 7/03 - Journée 29: Anderlecht - Zulte Waregem

Dimanche 15 - Journée 30: Zulte Waregem - Standard

Malines:

Samedi 8/02 - Journée 25: Cercle Bruges - Malines

Mardi 11/02 - Journée 23: Charleroi - Malines

Samedi 15/02 - Journée 26: Malines - Anderlecht

Samedi 22/02 - Journée 27: Malines - Waasland-Beveren

Vendredi 28/02 - Journée 28: Saint-Trond - Malines

Samedi 7/03 - Journée 29: Malines - Eupen

Dimanche 15/03 - Journée 30: Genk - Malines

Anderlecht:

Vendredi 7/02 - Journée 25: La Gantoise - Anderlecht

Samedi 15/02 - Journée 26: Malines - Anderlecht

Dimanche 23/02 - Journée 27: Anderlecht - Eupen

Samedi 29/02 - Journée 28: Waasland-Beveren - Anderlecht

Samedi 7/03 - Journée 29: Anderlecht - Zulte Waregem

Dimanche 15/03 - Journée 30: Saint-Trond - Anderlecht

