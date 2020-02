Mercato: la crise au FC Barcelone aiguise l'appétit de Manchester City au sujet de Lionel Messi

"Chacun doit prendre ses responsabilités": l'inhabituelle sortie de Lionel Messi, mardi soir sur Instagram, en réponse à un entretien d'Eric Abidal au quotidien Sport, a d'abord mis sous pression le Français, patron du secteur sportif blaugrana depuis 2018 et ex-coéquipier de la "Pulga" au Barça.

Ces lourdes tensions internes ont ensuite relancé l'intérêt de Manchester City pour le capitaine blaugrana, d'après les informations du Times. Le média américain The Athletic va encore plus loin: le club anglais souhaiterait recruter le sextuple Ballon d'Or argentin, dont le contrat s'achève en juin 2021, cet été. La direction des Skyblues estimerait que c'est sa dernière chance d'enrôler le célèbre n°10. Un objectif qu'ils poursuivent depuis une dizaine d'années et la reprise du club par un fonds d'investissements d'Abu Dhabi.

De son côté, le Barça désire évidemment le prolonger mais cette crise au sein du club catalan risque de compliquer les choses. D'autant plus que le 5 septembre dernier, le quotidien espagnol El Pais affirmait que "Leo" dispose d'une clause lui permettant de quitter le club de façon "anticipée et unilatérale", le 30 juin 2020. Une clause valable depuis qu'il aurait soufflé ses 32 bougies, le 24 juin.

De quoi encore plus aiguiser l'appétit de Man City...