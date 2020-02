Fed Cup - Ysaline Bonaventure battue par Yulia Putintseva, après avoir manqué trois balles de match

(Belga) La Belgique et le Kazakhstan sont à égalité une victoire partout après la défaite d'Ysaline Bonaventure (WTA 115) contre de Yulia Putintseva (WTA 34) dans le deuxième match de ce duel qualificatif pour la phase finale de la Fed Cup. Vendredi sur surface dure du Lange Munt de Courtrai, la Stavelotaine de 25 ans s'est inclinée en trois manches 3-6, 7-6 (7/2), 6-2. La rencontre a duré 2 heure et 35 minutes.

Elise Mertens (WTA 19) avait offert le premier point à la Belgique en battant Zarina Diyas (WTA 63) 1-6, 6-2, 6-1 en 1 heure et 43 minutes plus tôt dans la journée. Bonaventure va longtemps regretter les trois balles de match consécutives qu'elle n'a pu convertir dans le 2e set alors qu'elle menait 3-5 et 0-40 dans le 2e set. Après la perte du jeu, Ysaline baissa de niveau à l'inverse de son adversaire. La blonde gauchère ne parvint pas non à conclure sur son service à 5-6. Après la perte du tie break (7/2), les choses sont allées vite. Putintseva fila à 1-5. Bonaventure sauva un ultime jeu avant de concéder la défaite sur la première balle de match. La rencontre se poursuivra samedi à partir de 13h30 avec les deux derniers simples et le double. La Belgique et le Kazakhstan s'affrontent vendredi et samedi afin de décrocher une place en phase finale de la Fed Cup nouvelle mouture, qui réunira 12 nations et se jouera en une semaine, du 14 au 19 avril à Budapest, en Hongrie. . (Belga)