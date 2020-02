Proximus League - Roulers a tenu tête au Beerschot

(Belga) Roulers a bloqué le Beerschot vendredi à l'occasion de la 11e journée de la seconde phase de la Proximus League. Joren Dom (37e, 0-1) a concrétisé la domination anversoise en première période et Amir Nouri (55e, 1-1) a donné un point précieux aux Roulariens. Au classement, le Beerschot (17 points) reste en tête en attendant le résultat de Virton (16 points) samedi (20h30) contre l'Union Saint-Gilloise (6e, 14 points). Roulers (12 points) conserve sa septième position.

Le Beerschot a pris un départ frénétique grâce à Raphael Holzhauser, Prince Ibara, Denys Prychynenko et Tarik Tissoudali. Toutefois, les Rats ont dû patienter avant d'inquiéter Wouter Biebauw coup sur coup sur une volée de Pierre Bourdin et une reprise de Tissoudali (25e). Par contre, Roulers est passé tout près du but d'ouverture lorsque Nicolas Rommens s'est retrouvé face à face avec Mike Vanhamel (18e). Après un festival de corners (13 jusque-là), Dom a inscrit son deuxième but de la saison au terme d'un mouvement amorcé par Tissoudali et Ibara (37e, 0-1). A la reprise, le Beerschot a continué à produire un football offensif mais juste après que Mohammed Halaimia a raté la balle de break (54e), Nouri a égalisé (55e, 1-1). Les Rats ont encore eu plusieurs occasions notamment par Dom, qui s'est montré moins efficace à deux reprises. Au classement général, Roulers reste 7e avec 23 points mais n'est plus qu'à trois unités de Lommel et peut encore espérer éviter les playoffs 3. Samedi à 17 heures, OH Louvain (5e, 14 points) affrontera Lommel, qui le devance au classement (3e, 15 points). Dimanche, Westerlo (4e, 14 points) recevra Lokeren (8e, 6 points). (Belga)