Belgian Lions - Manu Lecomte passe de Murcie à Gran Canaria

(Belga) Le meneur des Lions, l'équipe nationale belge de basket, Manu Lecomte quitte son équipe actuelle de Murcie pour rejoindre un autre club espagnol, Gran Canaria, où il est prêté jusqu'à la fin de la saison.

Arrivé à Murcie il y a un peu moins d'un an, le meneur belge Manu Lecomte change déjà de club et quitte par la même occasion son compatriote Kevin Tumba. Il vient en effet d'être prêté jusqu'à la fin de la saison à Gran Canaria. Cette saison, le meneur âgé de 24 ans tournait à 6,1 points, 1,2 assist et 1,2 rebond en 17 minutes de moyenne avec Murcie. Un nouveau défi pour le Bruxellois qui rejoint une formation qui se porte au mieux au classement puisqu'actuellement, Gran Canaria pointe à la 10e place du championnat espagnol avec neuf victoires pour onze défaites alors que ses anciens coéquipiers sont 16e! En toute logique, il devrait faire ses débuts avec son nouveau maillot ce week-end face au leader du championnat: Barcelone. (Belga)