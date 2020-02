Challenger de Launceston - Kimmer Coppejans battu en demi-finales du simple et qualifié pour la finale du double

(Belga) Kimmer Coppejans a été éliminé demi-finales du simple du tournoi de tennis de Launceston, épreuve du circuit Challenger jouée sur surface dure et dotée de 54.160 dollars, vendredi en Australie. Il est par contre qualifié pour la finale du double.

Kimmer Coppejans, 162e joueur mondial et 6e tête de série, s'est incliné en trois manches 4-6, 6-4, 6-3 face à l' l'Égyptien Mohamed Safwat, 157e à l'ATP et tête de série N.9. En double, l'Ostendais, associé à l'Espagnol Sergio Martos Gornes, s'est qualifié pour la finale en battant les Américains Nathan Pasha et Max Schnur, têtes de série N.4, 7-5 et 6-4. Kimmer Coppejans et Sergio Martos Gornes affronteront en finale le duo formé par l'Américain Evan King et le Zimbabwéen Benjamin Lock. (Belga)