Romelu Lukaku s'exprime sur sa paternité: "Quand je le regarde, je me vois"

Depuis plus d'un an, Romelu Lukaku est papa d'un petit Roméo. Après avoir bien gardé le secret durant plusieurs mois, le Diable Rouge a révélé être père lors de ses célébrations de but et par la suite en partageant des photos sur les réseaux sociaux.

Très discret sur sa vie privée depuis le début de sa carrière, "Big Rom" dévoile petit à petit son intimité. Dans une interview accordée à Sky Sports et relayée par nos confrères de Het Laatste Nieuws, le Belge de 26 ans s'exprime sur sa paternité. Il souligne que son fils, Roméo, contribue en grande partie au bonheur qu'il a trouvé à Milan (où il cartonne avec l'Inter).

"La paternité m'apaise", dit-il. "Quand je rentre d'une séance d'entraînement, il se tient là, tout excité. Totalement excité. Il veut jouer avec papa. Il est drôle. (...) Quand il y a un match à la télévision, il commence à me reconnaître et il se met à crier 'Papa, Papa'", confie-t-il. "Il a treize mois, mais maintenant il commence à comprendre les choses, il a fait ses premiers pas à neuf mois, et après dix mois, il a joué avec sa première balle. J'attends juste la permission de mon entraîneur (Antonio Conte) pour que je puisse l'emmener un jour au complexe d'entraînement."

Lukaku dit vouloir "essayer d'être un bon père". "Roméo est ma deuxième énergie. Surtout quand il veut jouer. Quand je le regarde, je me vois. Il me ressemble tellement. Les moments avec mon fils, ma maman, et mon frère quand il est là, sont les meilleurs moments. (...) Pour le moment, je veux juste aimer mon fils et lui donner beaucoup d'amour", conclut-il.