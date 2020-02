Ryad Merhy du ring au grand écran: un film va retracer sa vie depuis sa douloureuse défaite en 2018 jusqu'à la rédemption

La boxe et le cinéma ont toujours fait bon ménage. Ce n'est cependant pas tous les jours qu'un boxeur belge a les honneurs du grand écran. Ce qui sera pourtant le cas avec la projection d'un film racontant le champion du monde WBA des lourds-légers (-90,719 kg) Ryad Merhy, début mars dans trois Kinepolis (Braine l'Alleud, Bruxelles et Rocourt).



Didier Malchaire, réalisateur de "Resilience Ryad Merhy", un documentaire de 52 minutes, de son propre aveu pas vraiment connaisseur, a été séduit par la forte personnalité du boxeur bruxellois dès leur première rencontre, plus ou moins fortuite, via un ami commun, Tarec Saffiedine, un pratiquant de MMA (mixed martial arts), qu'il avait déjà immortalisé sur pellicule en 2014. Au point de très vite lui proposer de réaliser un film sur sa vie, ce que refusa fermement Merhy à l'époque, en 2017, avant de changer d'avis six mois plus tard. "C'est lui-même qui m'a recontacté pour donner son accord", a raconté Didier Malchaire à belga. "En gros le film retrace la vie de Ryad, en particulier depuis sa douloureuse (et unique, ndlr) défaite contre Arsan Goulamirian, le 24 mars 2018 à Marseille, jusqu'à la rédemption contre Imre Szello, le 19 octobre 2019 au Dôme de Charleroi, sans cacher tous les états d'âme du boxeur durant cette période cruciale de sa carrière et de sa vie".

Chacune des trois séances (le 2 mars à Imagibraine, le 4 à Bruxelles et le 6 à Rocourt) débutera à 19h45 par une introduction du réalisateur, et se terminera par un débat où toutes les questions pourront être posées à Didier Malchaire et Ryad Merhy.