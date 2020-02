Proximus League - Oud Heverlee-Louvain bat Lommel et prend la tête de la deuxième période

(Belga) Oud Heverlee-Louvain, qui a battu Lommel 3-0 (mi-temps: 2-0) samedi à Den Dreef, rejoint et dépasse même le Beerschot (1-1 à Roulers vendredi) au nombre de victoires (5-4), en tête de la deuxième période de la Proximus League de football (D1B) avec 17 points, dans l'attente du choc de la soirée (20h30) Virton (16 points) - Union Saint-Gilloise (14 points). Lommel en compte 15, mais seulement 26 au classement cumulé, soit à peine 3 de plus que Roulers, septième et avant-dernier, à trois journées de la fin.

Jan Van den Bergh (ex-Beerschot), dont c'étaient les premières minutes de la saison en championnat, a ouvert le score de près de la tête sur un centre parfait de Yannick Aguemon (ex-Union), venu de la gauche, à la 29e minute. Le deuxième goal a été inscrit de loin par Derick Tshimanga (ex-Genk), après l'interception d'une très mauvaise passe de Robin Henkens, à la 40e. A noter que Tshimanga, qui ne se sentait pas bien, a été remplacé par Pierre-Yves Ngawa à la mi-temps. Le troisième goal louvaniste a été l'oeuvre dans les arrêts de jeu de Jérémy Perbet, qui avait relayé Thomas Henry à la 60e minute, pour marquer son quatrième but de la saison sur un assist de Xavier Mercier - le huitième - à la 90e+1. Oud Heverlee-Louvain est le champion de la première période. Pour ce qui concerne les play down et la descente en D1 amateurs, on rappellera que le match Lommel - Roulers figure à l'affiche de la 28e et ultime journée. (Belga)