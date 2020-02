Dele Alli, joueur de Tottenham, crée la POLÉMIQUE après une vidéo jugée raciste sur le coronavirus

Une blague de très mauvais goût. Et qui ne passe pas en Angleterre.

L'international anglais Dele Alli a publié sur son compte Snapchat une vidéo dans laquelle il se moque de l'épidémie de coronavirus. On voit le joueur de Tottenham filmer une personne de type asiatique portant un masque, puis montrer un gel antibactérien. "Ce virus devra être plus rapide que ça pour m'attraper", écrit-il en prime.

Il n'en fallait pas plus pour que le coéquipier de Jan Vertonghen et de Toby Alderweireld fasse la Une des tabloïds britanniques. Il s'est d'ailleurs dans la foulée excusé pour cette publication sur le célèbre réseau social de partage de photos et de vidéos éphémères. "Je regrette d'avoir posté la vidéo et je l'ai immédiatement retirée quand j'ai réalisé qu'elle pouvait offenser. Cela n'a jamais été mon intention du tout. Pour tous ceux qui ont été offensés, je voudrais présenter mes plus sincères excuses".