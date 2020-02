Lahsene Bouchikhi en démonstration à Rostelaar

(Belga) Lahcene Bouchikhi a remporté dimanche le cross de Rotselaar, 5e manche de la CrossCup. Le frère cadet du champion de Belgique Soufiane Bouchikhi a devancé, au terme d'une course intelligente, le Britannique Adam Hickey et le Belge Dieter Kersten.

La course des seniors hommes, où les leaders de la Cross Cup, Isaac Kimeli et Soufiane Bouchikhi étaient absents (stage), a été lancée par les Belges Lahcene Bouchikhi et Dieter Kersten ainsi que le Britannique Adam Hickey. Ce dernier a pris une dizaine de mètres d'avance sur les deux Belges à l'approche de la mi-course. A deux tours de la fin, Lahcene Bouchikhi avait refait son retard sur Hickey. Le Belge, 3e à Roulers et 5e et 2e Belge à Hannut, s'est alors lancé seul en tête dans le dernier tour. Bouchikhi a tenu bon jusqu'au bout pour s'imposer pour la première fois au cross de Rotselaar où il a succédé au palmarès au Belge Lander Tijdgat, lauréat en 2019. Dieter Kersten, 3e à Rotselaar, a endossé le maillot de champion de Flandre de cross-country. (Belga)