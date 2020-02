Belfius Indoor Finals: 3e titre féminin consécutif du Watducks

(Belga) Comme lors des deux saisons précédentes le Waterloo Ducks s'est imposé dans la finale féminine des Belfius Indoor finale, le championnat de Belgique de hockey en salle, dimanche au Dôme de Charleroi. Et comme en 2018 et 2019, les Brabançonnes wallonnes ont émergé lors de la séance des shoot-outs, l'emportant 3-2 face au Racing de Bruxelles après un partage 3-3 au terme du temps réglementaire.

En demi-finales samedi, le Waterloo Ducks s'était imposé 3-0 face à l'Antwerp tandis que le Racing avait connu plus de difficultés contre le White Star, se qualifiant par le plus petit score (1-0). Dimanche, les Uccloises ont pris l'avance sur un stroke transformé par Jill Boon, consécutif à leur premier pc arrêté fautivement sur la ligne par les Waterlootoises (7e). Les doubles tenantes du titre ont répliqué en deux temps dans le quart-temps suivant. D'abord sur un débordement de Caroline Wagemans (14e) puis via Morgane Vouche (19e) pour mener 2-1 à la pause. La partie restait équilibrée en seconde mi-temps. Deux pc de part et d'autre étaient contrés, avant qu'Agathe Willems ne trouve la faille à la 27e minute pour ramener le Racing à égalité avant les 10 dernière minutes. Un dernier quart qui voyait le "Watdu" tenir le bon bout après son 3e but inscrit par Marie Ronquetti sur pc (36e), mais Anouk Raes remettait néanmoins les deux équipes côte à côte à 30 secondes du terme, reportant la décision aux shoot-outs. Alors qu'Anouk Raes venait de manquer le sien, c'est finalement la jeune Daphne Gose qui inscrivait le duel décisif face à la gardienne adverse. Il s'agit du 3e titre féminin en salle de l'histoire du club brabançon wallon, après 2018 et 2019. C'est donc lui qui représentera la Belgique dans la division B de la Coupe d'Europe des clubs, à Siaulai, en Lituanie du 21 au 23 février prochains. Les Waterlootoises n'avaient en effet pas réussi à se maintenir au plus haut niveau l'an dernier à Hambourg, terminant à la 8e et dernière place du tournoi.