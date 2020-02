Brésil: Pelé, dépressif, vit "reclus", dit son fils

Handicapé par des problèmes de hanche, le Brésilien Pelé, légende vivante du football, "vit reclus" et "souffre d'une forme de dépression", a révélé lundi son fils.

"Il est assez fragile en termes de mobilité (...), ce qui fait qu'il souffre d'une forme de dépression", a expliqué au site Globoesporte.com Edinho au sujet de son père.

Pelé a célébré ses 79 ans en octobre et a multiplié les séjours à l'hôpital ces dernières années.

"Il n'arrive pas à marcher normalement. Seulement avec un déambulateur. Il va un peu mieux par rapport à une période récente où il était en fauteuil roulant, mais il a du mal à se déplacer", a ajouté le fils du triple champion du monde.

"Vous imaginez, c'est le Roi, il a toujours été une figure si imposante et aujourd'hui il n'arrive plus à marcher normalement (...) Il a honte, il ne veut pas sortir, aller dans la rue. Il est replié sur lui-même, vit reclus", a-t-il poursuivi.

Les apparitions en public de Pelé, considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de l'histoire, sont de plus en plus rares.

En avril 2019, il s'était rendu à Paris pour participer à une opération promotionnelle avec le prodige français Kylian Mbappé, mais avait dû être hospitalisé en raison de problèmes rénaux.

Pelé n'a qu'un rein depuis l'époque où il était encore joueur. Une côte cassée pendant un match avait endommagé son rein droit, qui lui avait finalement été retiré.

Mais il souffre également beaucoup des hanches, notamment à cause de la pose d'une prothèse émaillée selon son entourage d'une "erreur médicale".

Mis à part les problèmes de mobilité et leurs conséquences sur son moral, Pelé "va bien" sur le plan physique, a souligné Edinho dans l'entretien au site.

Le staff de Pelé n'a pas répondu lundi aux solliciations de l'AFP. Sa santé préoccupe ses fans depuis plusieurs années.

Fin 2014, il avait déjà été victime d'une grave infection urinaire et placé en soins intensifs et sous dialyse.

Ancien gardien de but de Santos, le club historique de son père, Edinho, 49 ans, a eu de nombreux problèmes avec la justice, faisant plusieurs allers et retours en prison après avoir été condamné à 13 ans de réclusion pour blanchiment issu du trafic de drogue.