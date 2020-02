Sérieusement blessé à l'épaule à l'entraînement, André Greipel manquera la début de saison

(Belga) Le coureur cycliste André Greipel s'est sérieusement blessé à l'épaule lors d'un accident à l'entraînement. Le routier sprinter allemand de 37 ans sera indisponible pour une durée de trois mois a annoncé mardi sa nouvelle formation Israel Start-Up Nation.

Greipel a été blessé dans un accident lors d'une sortie d'entraînement près de Cologne en compagnie de son coéquipier Rick Zabel. "Quand une voiture est venue vers nous, nous nous sommes mis l'un derrière l'autre sur une route étroite", a raconté l'Allemand. "La route était pleine de boue et d'eau et d'une certaine manière, je suis sorti de la route et j'ai perdu l'équilibre. Ma roue avant a dérapé, et j'ai glissé avec la tête et mon épaule contre une pierre". Un examen plus approfondi à l'hôpital a révélé une dislocation et une fracture de l'épaule gauche de Greipel. Le coureur devra probablement être opéré. Greipel est le troisième coureur de la nouvelle équipe du WorldTour Israel Start-Up Nation à être indisponible pour une longue période en raison de blessures après l'Australien Rory Sutherland et notre compatriote Ben Hermans.