Jupiler Pro League - Charleroi s'impose face à Malines et effectue un grand pas vers les Playoffs 1

(Belga) Charleroi s'est imposé (2-1) face à Malines ce mardi soir dans un match rejoué et comptant pour la 23e journée de Jupiler Pro League. Un succès qui permet aux Carolos de se rapprocher d'une qualification pour les Playoffs 1.

A la suite à l'arrêt de la rencontre à cause du brouillard le 25 janvier dernier, Charleroi et Malines se retrouvaient ce mardi au Mambourg avec les compteurs remis à zéro. En effet, les Carolos menaient 1-0 quand la rencontre avait dû être arrêtée au bout de 36 minutes. La première période fut loin d'être emballante même si ce sont les Zèbres qui se montraient les plus entreprenants mais sans pour autant inquiéter Castro, le portier malinois, hormis sur une frappe de Massimo Bruno peu avant le repos. La deuxième période démarrait sur les mêmes bases que la première et aucune des deux équipes ne parvenait à se montrer dangereuse. Finalement, il a fallu attendre la montée de Nicholson côté carolo pour voir les choses se décanter. Sept minutes après sa montée au jeu, l'attaquant jamaïcain donnait l'avance à Charleroi sur une frappe déviée (65e) après un bon centre de Kayembe prolongé par Rezaei. Malines poussait alors pour égaliser et faisait mouche sur sa première occasion franche. Togui était la réception d'un centre de Vranckx et croisait parfaitement sa tête pour tromper Penneteau (79e). La joie des Malinois fut de courte durée. Sur une action collective très bien construite, Fall, servi par Bruno, redonnait l'avance aux Carolos (81e). Le marquoir n'évolua plus. Charleroi se rapproche un peu plus d'une qualification pour les Playoffs 1. Les Carolos pointent à la troisième place avec 47 points. Malines (34 points) partage, pour sa part, la septième place avec Zulte Waregem et Anderlecht. Les Bruxellois se déplacent d'ailleurs à Malines ce samedi soir (20h30) dans un match important dans la course au top 6. Ce mercredi, deux autres matches d'alignement sont au programme. Le Standard reçoit Bruges à 20h30 et, dans le même temps, Courtrai se rend à Waasland-Beveren. Jeudi soir, Genk se rendra à l'Antwerp. Ces trois rencontres avaient reportée en raison de la tempête Ciara qui a frappé notre pays dimanche. (Belga)