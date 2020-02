La recette du succès de Romelu Lukaku? Le Belge a installé un caisson hyperbare dans son appartement (photo)

Romelu Lukaku a mis tout Milan à ses pieds le week-end dernier. Auteur d'un nouveau but dans le derby milanais, l'attaquant belge contribue en grande partie à la réussite d'Inter, qui occupe la première place du classement.

Autoproclamé le "nouveau roi de la ville", "Big Rom" (et ses 21 buts toutes compétitions confondues) est plus précoce avec le maillot nerazurro que...Ronaldo Luis Nazário de Lima. Rien que ça...

L'ancien joueur d'Anderlecht a de grandes ambitions dans les mois à venir, avec l'Euro en ligne de mire. Le meilleur buteur de l’histoire des Diables rouges a donc décidé de mettre toutes les chances de son côté pour décrocher un maximum de titres.

Pour y arriver, il s'est notamment offert un caisson hyperbare. Une installation médicotechnique qu'il a installé directement dans son appartement.

Investissez dans votre corps

Pourquoi utiliser cette méthode de récupération? L’oxygénothérapie hyperbare (OHB) consiste à administrer de l’oxygène à des concentrations élevées dans un caisson hyperbare pressurisé. Quand vous vous retrouvez à l'intérieur de cette installation, on peut inhaler 100% d’oxygène. La technique permet ainsi une récupération plus rapide et donc éviter certaines blessures.

De grands sportifs comme LeBron James ou Novak Djokovic l'utilisent également, ce qui a sans doute inspiré Romelu Lukaku. "Investissez dans votre corps", avait-il écrit son son compte Instagram vendredi dernier.