Vers une grande nouveauté à l'Euro 2020? Des arbitres sud-américains pourraient diriger certains matchs

L'UEFA, l'instance européenne du football, et son équivalent sud-américain, la CONMEBOL, ont signé mercredi à Nyon un nouveau protocole d'accord qui touche différents domaines, dont l'arbitrage. Ainsi, l'UEFA a ouvert la porte à la présence d'arbitres sud-américains durant la phase de groupes de l'Euro, a annoncé l'instance européenne dans un communiqué mercredi. De même, des arbitres européens pourraient siffler durant la prochaine Copa America. Des échanges similaires pourraient avoir lieu entre la Ligue des Champions et la Copa America et entre l'Europa League et la Copa Sudamericana.



Les deux instances dirigeantes ont décidé de créer quatre commissions communes axées spécifiquement sur les compétitions, le développement, le football féminin et l'arbitrage. "L'accord d'aujourd'hui marque une première étape en permettant à l'UEFA et à la CONMEBOL de coopérer étroitement dans une optique de partage de connaissances et de compétences pour le développement du jeu sur les deux continents", a expliqué le président de l'UEFA Aleksander Ceferin. "Nous avons travaillé depuis des mois en vue de la séance très constructive et fructueuse d'aujourd'hui, et je suis heureux que la CONMEBOL et l'UEFA aient décidé de collaborer plus étroitement sur divers sujets", a ajouté Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL. "Ensemble, nous pouvons faire beaucoup en faveur du développement du football, et j'ai vraiment hâte que cette collaboration accrue prenne corps. Ce n'est que le début!"