David Goffin se fait peur à Rotterdam mais se qualifie pour le deuxième tour

David Goffin s'est fait peur, mais a réussi à se qualifier pour le deuxième tour du tournoi de tennis ATP 500 de Rotterdam, épreuve sur dur dotée de 2.013.855 euros. Le Liégeois, 10e joueur mondial et tête de série N.4, a battu mercredi au premier tour le Néerlandais Robin Haase (ATP 167) 3-6, 7-6 (7/5), 6-4. La rencontre a duré 2 heures et 29 minutes.



Un seul break, pour se porter à 3-5, a suffi à Haase pour empocher le premier set. Dans le deuxième, Goffin avait deux balles de break dès le deuxième jeu, mais Haase les repoussait. Goffin faisait le break pour se porter à 1-3. Haase contrebreakait dans la foulée. A 3-3, Goffin sauvait deux balles de break, restant en course. La manche se poursuivait jusqu'au jeu décisif, où Goffin émergeait 7/5. Dans le set décisif, Goffin prenait d'emblée le service de son adversaire. Il manquait trois nouvelles balles de break à 3-1 puis en sauvait une à 4-3. Après avoir sauvé une autre balle de break, Goffin concluait la partie 6-4. Haase a reçu une wildcard des organisateurs pour disputer son 12e tournoi de Rotterdam. Le N.1 néerlandais n'a plus gagné un match sur le circuit ATP depuis le mois d'août dernier à Winston-Salem. Le citoyen de Turnhout, âgé de 32 ans, a depuis essentiellement disputé des tournois Challenger. Goffin mène désormais 7-1 dans leurs rencontres. La seule défaite du Belge remonte à Gstaad en 2017 (terre battue). En 2017, en 1/8e de finale, le N.1 belge s'était imposé 5-7, 6-4, 6-4. Goffin rencontrera au deuxième tour le jeune talent italien Jannik Sinner (18 ans/ATP 78), autre invité, qui a profité du forfait du Moldave Radu Albot (ATP 47). Il s'agira du premier duel entre le Liégeois et le dernier vainqueur des Next Gen ATP Finals. Eliminé au premier tour l'an passé, Goffin avait atteint la finale du tournoi en 2017, s'inclinant face à Jo-Wilfried Tsonga. En 2018, il s'était blessé à l'oeil lors de sa demi-finale contre Grigor Dimitrov. Le Russe Dannil Medvedev (ATP 5) est la tête de série N.1, le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6) est le N.2, et le Français Gaël Mondial (ATP 9), tenant du titre, le N.3. Goffin a été placé dans la seconde moitié de tableau, celle de Tsitsipas.