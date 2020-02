Proximus League - Westerlo bat Lokeren 3-2 et prend la tête de la seconde tranche

(Belga) Initialement prévu dimanche dernier, le duel Westerlo-Lokeren comptant pour la 11e journée de la seconde phase de la Proximus League s'est terminé mercredi par un succès des Campinois (3-2). Christian Brüls (20e, 1-0), Gilles Dewaele (25e, 2-0) et Kurt Abrahams (43e, 3-1) ont permis à Westerlo de prendre la première place du classement avec 17 points, le même total que trois autres équipes.

En fait, Westerlo devance OH Louvain (2e) à la différence de buts (+4 contre -1) alors que le Beerschot (3e) et Virton (4e) comptent une victoire de moins (4 contre cinq aux deux premiers). Vainqueur de la première phase, OH Louvain a battu Lommel 3-0, samedi. Grâce à des buts Jan Van den Bergh (29e), Derick Tshimanga (40e) et Jérémy Perbet (90e+1), le club brabançon flamand a pris la première place du classement général. En partageant l'enjeu contre l'Union Saint-Gilloise (0-0), Virton est descendu à la 2e place avec 44 points, deux de moins qu'OHL. L'Union est 5e avec 15 points au classement de la phase. Vendredi, Roulers et le Beerschot avaient ouvert la 25e journée par un partage (1-1). Joren Dom (37e, 0-1) a concrétisé la domination anversoise en première période et Amir Nouri (55e, 1-1) a donné un point précieux aux Roulariens. En effet, la formation flandrienne (23 points) revient à trois longueurs de Lommel au général et peut espérer éviter les playoffs 3 contre Lokeren. Malgré des buts d'Amine Benchaib (32e, 2-1) et de Giorgi Beridze (83e, 3-2), l'équipe du Daknam a essuyé un nouveau revers à Westerlo et accuse sept points de retard sur Lommel au général à trois journées de la fin (19 points). Le duel entre Roulers et Lommel est au programme de la 28e et dernière journée.