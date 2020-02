NBA: les Lakers taille patron, Milwaukee cale, fin de série pour Toronto

Pour l'avant-dernière journée de NBA avant le All-Star game de dimanche, les Los Angeles Lakers ont remporté mercredi le choc de la conférence Ouest face aux Denver Nuggets, les Bucks de Milwaukee ont chuté en l'absence de Giannis Antetokounmpo, les Nets de Brooklyn ont brisé la série d'invincibilité des Toronto Raptors et les Dallas Mavericks ont enregistré le retour gagnant de blessure de Luka Doncic.

Nuggets-Lakers: l'expérience a parlé

Le choc attendu entre le premier et le deuxième de la conférence Ouest a tenu toutes ses promesses, offrant un match accroché et intense. Los Angeles a fait parler l'expérience de son duo LeBron James - Anthony Davis pour s'imposer après prolongation (120-116) devant les Denver Nuggets.

LeBron James a signé un solide triple-double (32 points, 12 rebonds, 14 passes décisives), quand Anthony Davis s'est illustré avec un double-double (33 points, 10 rebonds). Il s'est surtout montré décisif en marquant les 4 derniers points du match (un tir à trois points et un lancer franc), qui ont permis aux Lakers de l'emporter.

Pacers-Bucks: l'Antetokounmpo dépendance

Les Bucks de Milwaukee, premiers de conférence, ont quant à eux souffert de l'absence de leur locomotive Giannis Antetokounmpo, qui a eu un enfant lundi, et ont enregistré leur 8e défaite de la saison. Eux qui n'avaient perdu qu'un seul de leurs quinze derniers matches ont été dépassés par les Pacers (118-111). Grâce aux 35 points de T. J. Warren et au double-double de Myles Turner (14 points et 10 rebonds), la franchise de l'Indiana met fin à une série noire de sept défaites, ainsi qu'à cinq défaites à domicile.

Nets-Raptors: Toronto (enfin) battu

Après 15 matches sans défaite, un record pour la franchise, des Raptors trop imprécis et peu tranchants n'ont pas réussi à maintenir leur série d'invincibilité face aux Nets (101-91). Caris LeVert et Joe Harris ont respectivement inscrit 20 et 19 points pour Brooklyn, qui avait perdu ses six derniers matches face à Toronto.

Mavericks-Kings: Luka Doncic brille pour son retour

Retour gagnant pour Luka Doncic, blessé, qui n'était plus apparu sur les parquets depuis le 30 janvier. Dallas, qui n'avait gagné qu'une seule de ses quatre dernières rencontres, s'est appuyé sur son leader (33 points, 12 rebonds) pour l'emporter sur les Kings de Sacramento (130-111) bien aidé par les 27 points et 13 rebonds de Kristaps Porzingis.

Rudy Gobert en forme All-Star

Quatre jours avant le match All-Star auquel il participera pour la première fois, le pivot a pris 20 rebonds, soit son meilleur total de la saison. Le meilleur défenseur (DPOY) des deux dernières saisons en profite pour signer un double-double (16 pts). Il a aussi offert 1 passe décisive et effectué deux contres pour mener l'Utah Jazz à la victoire face au Heat de Miami (116-101).

Les résultats en NBA après les matches disputés mercredi:

Denver - LA Lakers 116 - 120

Dallas - Sacramento 130 - 111

Brooklyn - Toronto 101 - 91

Indiana - Milwaukee 118 - 111

New York - Washington 96 - 114

Phoenix - Golden State 112 - 106

Utah - Miami 116 - 101

Memphis - Portland 111 - 104

Minnesota - Charlotte 108 - 115

Cleveland - Atlanta 127 - 105

Orlando - Detroit 116 - 112