Marc Wilmots s'en prend à des journalistes français après une question sur De Bruyne et Hazard: "C'est une connerie" (vidéo)

Marc Wilmots, l'ancien sélectionneur des Diables Rouges, était l'invité du média français RMC dans l'émission Footissime ce mercredi. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que le Belge n'a rien perdu de son franc parler.

Au jeu du prompteur, qui lui demandait de compléter des phrases qui défilent à l'écran, Marc Wilmots n'a pas hésité à tacler gentiment son ex-coéquipier Christophe Dugarry mais aussi les journalistes qui reviennent souvent avec les mêmes questions.

Parmi celles-ci, on retrouve "qui est le meilleur entre Eden Hazard et Kevin De Bruyne?". A cela, l'ex-entraîneur de l'Iran a répondu que "c'était une connerie". Pour lui, les deux joueurs sont "différents et complémentaires."