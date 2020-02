Le PSG, avec Thomas Meunier, EXPLOSE Dijon et se qualifie pour les demies de la Coupe de France (vidéo)

Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après son large succès 1-6 à Dijon, mercredi. Thomas Meunier a joué 75 minutes dans les rangs parisiens.



Le PSG a ouvert rapidement le score grâce à un but contre son camp de Lautoa (1re). Chouiar a égalisé d'une frappe de l'entrée du rectangle (13e). A la 22e minute, Meunier centrait de la droite, un défenseur au duel avec Cavani envoyait le ballon au fond des filets. Mais le Diable Rouge avait touché le ballon de la main au départ de l'action et, après intervention du VAR, l'arbitre annulait. Le PSG reprenait les commandes juste avant la pause par Mbappé (44e) avant de s'envoler en début de seconde période par Thiago Silva (50e) et Sarabia (55e). En fin de match, un but contre son camp de Coulibalie (86e) et une deuxième réalisation de Sarabia (90e+1) corsaient encore l'addition.

- PAYS-BAS - NAC Breda, avec Arno Verschueren aligné toute la rencontre, s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe des Pays-Bas en surprenant 1-3 l'AZ, qui alignait Stijn Wuytens en défense centrale. El Allouchi (35e), Schouten (60e) et Noblejas (86e) ont marqué pour Breda. Idrissi, sur une passe décisive de Wuytens, a réduit l'écart (65e).