Le Diable Rouge Leandro Trossard crée la polémique après une soirée dans un bar espagnol: son club réagit (vidéo)

Leandro Trossard et trois de ses équipiers ont été vus sur une vidéo semblant inhaler du gaz dans des ballons dans un bar lors de leur stage hivernal en Espagne. Leur club de Brighton a annoncé ouvrir une enquête pour en déterminer les circonstances, rapporte la BBC jeudi.



Shane Duffy, Pascal Gross, Leandro Trossard et Alireza Jahanbakhsh sont visibles sur une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. Inhaler du gaz dans les ballons peut être considéré comme une drogue récréative hallucinogène suivant leur contenu. "Cette affaire sera traitée en interne", a expliqué un porte-parole du club de Premier League. Graham Potter, le manager de Brighton, a emmené son équipe en stage en Espagne après une période difficile qui a vu le club ne prendre que quatre points sur les six derniers matches et se trouve seulement trois points au-dessus de la zone de relégation. Le prochain match de Brighton est fixé au 22 février à Sheffield United.



