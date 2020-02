Stick d'Or: Arthur Van Doren pas reconduit comme meilleur joueur du monde en hockey

Arthur Van Doren n'a pas été reconduit comme meilleur joueur mondial. L'Anversois de 25 ans a en effet été devancé au référendum du Joueur de l'année 2019 par l'Indien Manpreet Singh, a fait savoir jeudi la fédération internationale (FIH). Le capitaine de la 4e nation mondiale a obtenu 35,2 pc des suffrages, contre 19,7 au double lauréat belge du trophée de 2017 et 2018, et 16,5 pc à l'Argentin Lucas Vila.



Double meilleur Espoir mondial (2016-2017) et meilleur Joueur du monde (2017-2018), champion du monde et d'Europe, vice-champion olympique, champion continental en U16, U18 et U21, multiple champion de Belgique avec son club d'origine du Dragons, champion des Pays-Bas avec Bloemendaal la saison dernière, 'King Arthur' partait pourtant favori, face à Singh, Vila et les deux Australien Eddie Ockendan et Aran Zalewski, qui complétait le top 5 des nominés. Singh, premier Indien à remporter ce prix depuis sa création en 1999, a fait ses débuts en équipe nationale en 2011. Il possède plus de 260 capes, mais en 2019 son palmarès ne note qu'une qualification pour les JO de Tokyo et une victoire finale en World Series (la division B après la Pro League). Côté féminin, c'est la capitaine des Pays-Bas, Eva de Goede qui a été préférée à l'Argentine Carla Rebecchi et à l'Allemande Janne Müller-Wieland. Double championne olympique (Pékin et Londres), la milieu de terrain néerlandaise de 30 ans avait déjà été choisie en 2018. Avec plus de 230 capes à son compteur, elle a activement participé en 2019 au titre de championne d'Europe décroché par les Oranje à Anvers, ainsi que la victoire dans la 1ère édition de la Pro Legue, fin juin à Amsterdam. Le hockey belge a néanmoins été récompensé en début de semaine avec le trophée de meilleur gardien mondial attribué mardi à Vincent Vanasch pour la 3e année consécutive. Les Indiens Vivek Prasad et Lalremsiami avaient eux respectivement été choisis lundi comme Espoir masculin et féminin de l'année. Enfin, l'Australie avait été mise de son côté à l'honneur avec la meilleure gardienne Rachael Lynch, et les deux meilleurs coachs mondiaux: Colin Batch, entraîneur des Kookaburra's et Alyson Annan, qui dirige l'équipe dames des Pays-Bas.