Le témoignage puissant de Dwyane Wade, légende de la NBA, sur son enfant transgenre: Zion devient Zaya (vidéo)

Le fils de l'ex-star de NBA Dwyane Wade aimerait changer de sexe. Zion, âgé de 12 ans, souhaite devenir une femme et qu'on l'appelle Zaya.

Une décision que son père, une légende du basket américain, respecte amplement. Il l'a commentée à la télévision. Son témoignage poignant n'est d'ailleurs pas passé inaperçu. "Avec ma femme (l’actrice Gabrielle Union), nous sommes fiers d’être parents d’un enfant de la communauté LGBT et nous sommes fiers de la soutenir", a déclaré le triple champion NBA avec Miami sur le plateau de "The Ellen DeGeneres Show".

"Nous prenons nos rôles et nos responsabilités de parents très au sérieux", a poursuivi Dwyane Wade, très impliqué dans la lutte en faveurs des droits de la communauté LGBT. "Quand notre enfant rentre à la maison avec une question ou un problème, c’est notre travail de parent de l’écouter pour lui donner la meilleure information possible. Et ça ne change pas maintenant que cette question de la sexualité est posée (…) Nous avons juste essayé de trouver autant d’informations que possible pour aider notre enfant à être la meilleure partie d’elle-même."

Dans ses confidences, la star américaine a également révélé ce qu'il avait dit à son fils pour le soutenir dans sa décision de devenir une fille transgenre: "Je lui ai dit qu’elle était un leader. C’est notre chance de lui permettre d’être une voix. En ce moment, c’est à travers nous parce qu’elle a 12 ans. Mais ce sera finalement à travers elle", a-t-il conclu.



