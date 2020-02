WRC: Thierry Neuville, en difficulté, en dehors du top 5 au Rallye de Suède

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) occupe la première place à l'issue des trois premières spéciales du rallye de Suède, deuxième manche du championnats du monde WRC. Evans devance son jeune équipier finlandais Kalle Rovanperä. L'Estonien Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) est troisième, devant le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris). Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) doit se contenter de la sixième place à 22 secondes.

En raison de l'annulation de la première spéciale jeudi soir par manque de neige, la SS2 Hof-Finnskog (21,26 km) donnait le coup d'envoi du rallye. Une fine couche de neige et de la glace étaient présentes sur le parcours. Evans s'est montré le plus rapide pour 1.1 seconde devant Tänak, Neuville prenant la cinquième position à 4.4.

Dans la deuxième spéciale du jour, glacée dans sa première partie, à Finnskogen (20,68 km), Tänak signait le meilleur temps devant Evans pour 0.9. Neuville, septième, concédait 8.4. Evans creusait l'écart dans la troisième spéciale, à Nyckelvattnet. Le Britannique refilait 8.5 à Tänak, quatrième derrière Rovanperä (+2.6) et Ogier (8.2). Neuville, huitième, perdait 10.1.

Au général, Evans possède 7.9 sur Rovanperä et 8.7 sur Tänak. Ogier est quatrième à 16.4. Neuville pointe en sixième position à 22 secondes. Le Finlandais Esapekka Lappi (Ford Fiesta), cinquième à 20.2, le précède également au classement. Une courte spéciale de 2,8 km est prévue à Torsby dans l'après-midi. "C'était assez difficile", a commenté Neuville après la troisième spéciale. "Nous n'avons pas de neige et pas de trace. Notre rythme est bon, nous allons continuer à tout donner et voir comment cela se passe."