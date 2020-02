Tour de La Provence: le champion de Russie Vlasov s'impose, Pinot diminué assure

Première course avec Astana et première victoire pour Aleksandr Vlasov: le champion de Russie s'est imposé seul en haut de la route des Crêtes à La Ciotat, où Thibaut Pinot, diminué, a assuré un top 10 avec les "moyens du bord" vendredi lors de la 2e étape du Tour de La Provence.

Le coureur russe de 23 ans, qui s'était déjà illustré en signant un succès sur le Tour d'Autriche à Kitzbühel en juillet, a assommé le peloton et s'est emparé du maillot de leader avec 28 secondes sur son plus proche poursuivant grâce à une attaque tranchante à deux kilomètres de la ligne, sur la route des Crêtes et ses passages à près de 20%.

Une route au décor de post Instagram, avec ses pins qui surmontent la Méditerranée, que n'a pas pu apprécier Thibaut Pinot, pris de maux de ventre à la veille de l'étape décisive du mont Ventoux.

"J'avais mal au ventre durant l'étape et depuis hier soir. (...) J'espère bien récupérer pour être en forme demain parce que c'est une montée qui me convient mieux", a confié le grimpeur de l'équipe Groupama-FDJ à l'arrivée.

"Si on m'avait dit que j'allais faire dans le top 10, j'aurais signé ce matin", a-t-il positivé. "Aujourd'hui, je me suis battu avec les moyens du bord."

Il faut dire qu'aucun des favoris n'a tenté d'attaque en cette veillée d'armes, avant la bataille sur le mont Ventoux samedi.

L'arrivée au Chalet Reynard tronque l'ascension légendaire de 6 km, mais il en reste un copieux morceau avec 14,6 km de montée à 7,6% de moyenne dans le paysage lunaire du mont chauve.

Un galop d'essai rare aussi tôt dans la saison, qui devrait quasiment couronner le vainqueur de cette 5e édition du Tour de La Provence.

Le duel attendu entre Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) et Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) pourrait finalement être arbitré par son coéquipier David Gaudu, mais aussi par le jeune coureur franco-russe du Team Ineos Pavel Sivakov, ou encore le grimpeur espagnol Jesus Herrada (Cofidis), vainqueur du "Mont Ventoux dénivelé Challenges" en juin.