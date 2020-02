Nafi Thiam disputera la longueur aux championnats de France indoor le 1er mars

(Belga) Nafissatou Thiam a ajouté une seconde compétition indoor à son programme. La championne olympique de l'heptathlon disputera le saut en longueur des championnats de France d'athlétisme en salle le 1er mars à Liévin, a indiqué vendredi Kim Vanderlinden, manager de Nafi Thiam.

Nafi Thiam disputera le 60m haies des championnats de Belgique dimanche à Gand, sa première compétition depuis les Mondiaux de Doha en octobre, où elle avait décroché la médaille d'argent de l'heptathlon. Elle y sera opposée à Eline Berings et Anne Zagré. Elle aurait également souhaité disputer le concours de saut en longueur, mais cela n'a pas été possible, pas plus qu'au meeting World Indoor Tour de Liévin du 19 février. Thiam sera toutefois présente dans le nord de la France le 1er mars. Elle disputera les championnats de France en salle en tant qu'athlète étrangère. Nafi Thiam avait porté le record de Belgique du saut en longueur à 6m86 l'année dernière lors de la réunion de Ligue de diamant de Birmingham. (Belga)