Tour de Colombie - 4e étape: Sergio Higuita s'impose devant Egan Bernal et prend la tête du général

(Belga) Le Colombien Sergio Higuita (EF Pro Cycling) a pris la tête du classement général du Tour de Colombie cycliste (2.1) après s'être adjugé la 4e étape, qui reliait Paipa à Santa Rose de Viterbo vendredi sur 168,8 km. Le champion de Colombie a devancé son compatriote Egan Bernal (Ineos), vainqueur du dernier Tour de France, et le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep).

Le Colombien Daniel Felipe Martinez (EF Pro Cycling) et le Norvégien Torstein Traen (Uno-X Norwegian Development Team) complètent le top 5. Higuita, qui a signé à 22 ans le 3e succès de sa carrière après une étape de la Vuelta l'an dernier et le titre de champion de Colombie début février, déloge son coéquipier équatorien Jonathan Klever Caicedo de la 1e place du général. Le champion d'Équateur était en tête depuis la victoire de son équipe EF Pro Cycling mardi dans le contre-la-montre par équipes. Higuita est désormais leader avec 10 secondes d'avance sur Jonathan Klever Caicedo et Daniel Felipe Martinez. Egan Bernal est 4e à 50 secondes. Samedi, la 5e et avant-dernière étape ira de Paipa à Zipaquira sur 180,5 km. Le Tour de Colombie se terminera dimanche par une étape de montagne de 182,6 km entre Zipaquira et l'Alto del Verjon. C'est la 3e édition du Tour de Colombie. Egan Bernal avait remporté la première en 2018. Son compatriote Miguel Angel Lopez, absent cette année, s'était imposé l'an dernier. (Belga)