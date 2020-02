Ce défenseur des Diables Rouges est plus déterminé que jamais: "L'Euro, il est pour nous"

Alors que les Diables Rouges débuteront officiellement leur préparation pour l'Euro 2020 en mars, Dedryck Boyata a déjà donné le ton. Le défenseur central l'affirme: la Belgique peut gagner le plus grand tournoi du continent.

Les Diables Rouges ont une mission pour cet été: tenter de faire aussi bien qu'en 2018 lors de l'Euro 2020. Les Belges sont cités dans les favoris du tournoi, aux côtés de la France, de l'Angleterre ou encore des Pays-Bas, du Portugal et de l'Italie. Une compétition plus ouverte que jamais !

Interrogé par la Dernière Heure, Dedryck Boyata a étalé sa confiance. Le défenseur central veut croire en un titre l'été prochain. "J'ai déjà dit à des gens de mon entourage que l'Euro était pour nous", a-t-il affirmé. "Nous savons que cela va être dur car toutes les grosses nations peuvent revendiquer ce titre. Ce sera une compétition difficile mais il est possible de gagner", a-t-il ensuite temporisé.



Pour justifier ces propos, Boyata a avancé la prise de maturité du groupe belge. "Nous avons évolué dans la discipline, mais pas uniquement là-dedans. Le système et la tactique de jeu sont bien assimilés et nous savons ce que le coach attend de nous", a affirmé celui qui défend les couleurs du Hertha Berlin.

Espérons que cela se confirme dans les prochains mois !