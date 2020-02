Roberto Martinez fait les yeux doux à Fellaini: "On sait ce que Marouane peut apporter à la Belgique"

Le retour de Marouane Fellaini en sélection semble de plus en plus probable. Le joueur n'a pas fermé la porte. Hier, Roberto Martinez a lui réaffirmé ses intentions concernant le milieu de terrain.

Il y a un an, le 1er février 2019, Marouane Fellaini s'engageait au Shandong Luneng, en Chine. Dans la foulée, le milieu de terrain annonçait la fin de sa carrière internationale, quelques mois après avoir disputé une nouvelle Coupe du Monde. Son compteur s'est donc arrêté à 87 sélections pour 18 buts. Mais ces dernières semaines, l'ombre du joueur plane à nouveau sur la sélection.

Fellaini avait lui-même avoué envisager de retrouver ses amis Diables Rouges. Loin d'y être opposé, Roberto Martinez avait accueilli la nouvelle avec optimisme. Hier, lors d'une conférence organisée à Mons, le sélectionneur a cette fois-ci ouvert en grand la porte de la sélection au milieu de terrain. "En tant que coach, je préfère posséder un maximum de profils différents. On sait ce que peut apporter Marouane à une équipe, y compris à la Belgique", a déclaré le Catalan dans des propos rapportés par Walfoot.

Visiblement, l'idée d'un retour dans les prochaines semaines trotte dans la tête du sélectionneur. "S'il ne jouait pas, Marouane ne pourrait pas être impliqué avec nous mais il a gardé un très bon niveau en Chine. J'ai continué à suivre ses performances. S'il s'avère que j'ai besoin de lui et qu'il est apte, oui, je pourrais l'appeler", a-t-il détaillé.

Mais Martinez voit même plus loin et semble penser à l'intégrer dans la liste belge pour l'Euro 2020. "Nous ne sommes qu'en février et la liste est en juin. On verra ce qui se passera mais je suis ouvert à l'idée et je suis sûr que Marouane est prêt aussi", a affirmé le sélectionneur des Diables Rouges.

Son profil inimitable permet à Fellaini de jouir d'un grand crédit en Belgique. Sa retraite internationale sera-t-elle bientôt un lointain souvenir ?