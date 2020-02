"Le moment est venu qu’il fasse son retour": le come-back d'Eden Hazard aura bien lieu demain

Il sera de la partie: Eden Hazard va disputer ses premières minutes au Real Madrid depuis le mois de novembre, demain, face au Celta Vigo (21h). Le Diable Rouge est pleinement remis de sa micro-fracture de la malléole et sera dans le groupe pour ce match de la Liga.

Zinedine Zidane a confirmé l'information ce samedi en conférence de presse, profitant de l'occasion pour complimenter le Diable Rouge. "C’est un grand joueur qui apporte beaucoup à l’équipe", a expliqué le Français. "Ça fait trois mois qu’il ne joue pas, il manque donc de rythme mais physiquement, il est prêt. Le moment est venu qu’il fasse son retour. Il est prêt à jouer demain".

Eden Hazard devrait débuter sur le banc et monter en cours de match. L'objectif est de lui donner suffisamment de temps de jeu pour qu'il soit apte à affronter Manchester City, le 26 février prochain, en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le Belge a disputé 13 matchs avant sa blessure, inscrivant un but et délivrant quatre passes décisives sous la vareuse madrilène.