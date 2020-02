Remco Evenepoel en chef de file chez Deceuninck-Quick-Step pour le Tour d'Algarve

Après sa victoire au Tour de San Juan, le 2 février, Remco Evenepoel reprendra la compétition au Tour de l'Algarve (2.Pro) qui commence mercredi et comprend cinq étapes. Le jeune prodige belge sera le chef de file de Deceuninck-Quick-Step, dont la sélection a été annoncée samedi. Yves Lampaert et Tim Declercq seront également de la partie.

Le champion des Pays-Bas Fabio Jakobsen, le Portugais Joao Almeida, l'Italien Davide Ballerini et le Français Florian Sénéchal complètent la sélection. Le Tour de l'Algarve propose deux étapes pour sprinteurs, deux arrivées au sommet et un chrono de 20 km pour terminer. "L'Algarve est l'une des plus belles courses où tu peux commencer l'année", a expliqué le directeur sportif Tom Steels. "Cela ne signifie pas que c'est facile. Le parcours est 'up-and-down', ce qui en fait un test parfait pour les grandes courses du printemps. Remco trouvera un beau tracé pour lui, mais en même temps exigeant. Le contre-la-montre technique lors de l'étape finale sera un test important tant pour Remco, dont nous espérons qu'il obtiendra un bon classement général final, que pour Yves, qui était monté sur le podium du chrono l'an passé en Algarve."