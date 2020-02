L1: Thiago Silva à la peine, Kouassi à la rescousse du PSG

Côté pile, un capitaine en méforme; côté face, un jeune "Titi" double buteur: à trois jours du choc européen à Dortmund, Thiago Silva a été très inquiétant samedi en Ligue 1 à Amiens, alors que le jeune Tanguy Kouassi a sauvé le PSG (4-4).

Si le Brésilien a été impliqué sur les trois buts amiénois, le club de la capitale peut remercier son jeune défenseur central (17 ans) qui a remis son équipe sur la bonne voie avec un doublé de la tête en seconde période.

Face à la 13e attaque de L1, la défense parisienne, la meilleure de L1 avant la rencontre, a été très fébrile et a craqué pas moins de quatre fois, dont trois en première période.

- Silva aux abois -

Le capitaine brésilien du Paris SG a connu un match cauchemardesque sur la pelouse du stade de la Licorne. Silva, qui avait rejoué une heure mercredi en quart de finale de la Coupe de France à Dijon (6-1) après avoir manqué les quatre rencontres précédentes en raison de douleurs à une cuisse, a semblé en manque de rythme et de repères.

Sur le premier but d'Amiens, le plus rapide encaissé par le PSG cette saison, il a été pris dans son dos par une ouverture de Gaël Kakuta pourtant un peu écrasée pour Sehrou Guirassy, qui a placé le ballon entre les jambes de Keylor Navas (1-0, 5e).

Sur la deuxième réalisation picarde, Silva, positionné bien trop loin de Kakuta, s'est montré trop passif et a été puni: servi à l'angle droit de la surface parisienne, le feu-follet amiénois a décoché un missile au nez et à la barbe du Brésilien qui est venu se loger dans la lucarne opposée de Navas (2-0, 29e).

Sonné, Paris n'a pas réagi et a même concédé un troisième but quelques minutes plus tard: une nouvelle fois impliqué, Silva ne parvient pas à gêner Diabaté, dont la frappe qu'il détourne légèrement termine au fond des filets après avoir heurté le poteau gauche de la cage parisienne (3-0, 40e).

Le capitaine parisien a finalement cédé sa place à la mi-temps à son compatriote Marquinhos, lui aussi de retour de blessure. Cette décision était toutefois arrêtée avant le début de la rencontre puisque Thomas Tuchel l'avait annoncée sur Canal+.

- Kouassi providentiel -

Pas très serein défensivement, au même titre que toute la défense parisienne, à l'image d'une perte de balle qui a offert une grosse occasion à Amiens (26e), le puissant Kouassi a relancé le PSG à l'heure de jeu en inscrivant deux buts coup sur coup, à chaque fois sur corner.

Sur le premier, il s'est élevé plus haut que Guirassy pour permettre à Paris de réduire l'écart (2-3, 60e), puis il a remis ça cinq minutes plus tard en se défaisant du marquage amiénois pour égaliser devant le gardien Régis Gurtner, qui avait manqué sa sortie (3-3, 65e).

Un doublé mémorable pour le jeune Parisien, qui n'a pas encore de contrat professionnel avec son club formateur...

En revanche, le défenseur a manqué de ressources sur l'un de ses derniers sprints et n'a pas pu empêcher Guirassy d'arracher l'égalisation pour Amiens dans le temps additionnel (4-4, 90e+1).

Avec un autre but d'un défenseur, Ander Herrera, aligné au poste de latéral droit, qui a réveillé Paris juste avant la pause (45e), la défense parisienne a été très efficace, mais pas du côté du terrain où on l'attendait...

Pas très rassurant à trois jours d'un match crucial face au Borussia Dortmund, qui paradoxalement affiche également de grandes difficultés en défense, mais pas en attaque...